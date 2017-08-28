Историк из Заречного написал книгу «Возвращение в Селиксу»

Научно-популярное издание посвящено формированию Селиксенского военного гарнизона и тому пути, который проходил каждый новобранец с момента прибытия в лагерь и до отправки на фронт.
Значительное место отведено воспоминаниям очевидцев и письмам прошедших через лагерь солдат.
«Дизайнером является Маргарита Чекоданова. […] Изначальный текст книги, который я ей представил, был больше похож на монографию, был очень научный. Он был сокращен на две трети. Я думаю, что когда-нибудь я это опубликую скучной черно-белой монографией именно как результаты научных исследований. С другой стороны, она сверстала очень интересно», — прокомментировал полученный результат Виктор Кладов.
Он отметил, что книга получилась красочной и максимально наглядной — в ней представлены карты, схемы и инфографика.
«Акцент сделан на повседневном быте, потому что, как нам показалось, именно повседневный быт раскрывает самую суть сокровенную Селиксенских лагерей», — подчеркнул автор.
Виктор Кладов сообщил, что книга заканчивается обращением к читателям, в котором говорится о незавершенности исследования.
«Резолюция итоговая, которую мы ставим […] «Вернуть на доследование», — уточнил он.
По его словам, книга будет выпущена тиражом 180 экземпляров, которого хватит на обеспечение изданием тех, кто принимал участие в его создании.
«Ознакомиться с ней можно в электронном формате […] на сайте библиотеки имени Лермонтова», — пояснил Виктор Кладов.
Он уточнил, что публичная презентация книги, предположительно, состоится в сентябре в Заречном и Пензе.
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