Актеры пензенского драмтеатра снялись в фильме для новой экспозиции музея одной картины Культура Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского снялись в художественно-документальном фильме «Портрета милые черты» для новой экспозиции музея одной картины. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Видеоролик будет продемонстрирован зрителям перед показом полотна «Девочки-сестры», написанного в 1879 году академиком живописи Иваном Макаровым. Парный портрет изображает сестер Елизавету и Наталью Араповых, дочерей пензенского помещика Николая Арапова и родных внучек Натальи Пушкиной-Ланской — вдовы Александра Пушкина. В роли ведущего в фильме выступил Павел Тачков, в образе художника Ивана Макарова снялся Сергей Дрожжилов, а Наталью Пушкину-Ланскую сыграла Елена Ушкина. Съемки проходили в залах пензенской картинной галереи и в Наровчате, где находилось имение Николая Арапова. Фильм «Портрета милые черты» стал третьей научно-популярной лентой, снятой для музея одной картины с участием актеров театра. Ранее в картине о портрете Варвары Римской-Корсаковой приняли участие Вера Дупенко, Павел Тачков и Василий Конопатин, а о «Княжне Таракановой» — Анна Арзямова, Павел Тачков и Григорий Мазур, сообщается на сайте пензенского драмтеатра. Нашли ошибку в тексте?

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