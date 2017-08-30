Актеры пензенского драмтеатра снялись в фильме для новой экспозиции музея одной картины
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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского снялись в художественно-документальном фильме «Портрета милые черты» для новой экспозиции музея одной картины.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Видеоролик будет продемонстрирован зрителям перед показом полотна «Девочки-сестры», написанного в 1879 году академиком живописи Иваном Макаровым.
Парный портрет изображает сестер Елизавету и Наталью Араповых, дочерей пензенского помещика Николая Арапова и родных внучек Натальи Пушкиной-Ланской — вдовы Александра Пушкина.
В роли ведущего в фильме выступил Павел Тачков, в образе художника Ивана Макарова снялся Сергей Дрожжилов, а Наталью Пушкину-Ланскую сыграла Елена Ушкина.
Съемки проходили в залах пензенской картинной галереи и в Наровчате, где находилось имение Николая Арапова.
Фильм «Портрета милые черты» стал третьей научно-популярной лентой, снятой для музея одной картины с участием актеров театра.
Ранее в картине о портрете Варвары Римской-Корсаковой приняли участие Вера Дупенко, Павел Тачков и Василий Конопатин, а о «Княжне Таракановой» — Анна Арзямова, Павел Тачков и Григорий Мазур, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.