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Актеры пензенского драмтеатра снялись в фильме для новой экспозиции музея одной картины

09:16 | 30.08.2017 | Культура

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского снялись в художественно-документальном фильме «Портрета милые черты» для новой экспозиции музея одной картины.

Актеры пензенского драмтеатра снялись в фильме для новой экспозиции музея одной картины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Видеоролик будет продемонстрирован зрителям перед показом полотна «Девочки-сестры», написанного в 1879 году академиком живописи Иваном Макаровым.

Парный портрет изображает сестер Елизавету и Наталью Араповых, дочерей пензенского помещика Николая Арапова и родных внучек Натальи Пушкиной-Ланской — вдовы Александра Пушкина.

В роли ведущего в фильме выступил Павел Тачков, в образе художника Ивана Макарова снялся Сергей Дрожжилов, а Наталью Пушкину-Ланскую сыграла Елена Ушкина.

Съемки проходили в залах пензенской картинной галереи и в Наровчате, где находилось имение Николая Арапова.

Фильм «Портрета милые черты» стал третьей научно-популярной лентой, снятой для музея одной картины с участием актеров театра.

Ранее в картине о портрете Варвары Римской-Корсаковой приняли участие Вера Дупенко, Павел Тачков и Василий Конопатин, а о «Княжне Таракановой» — Анна Арзямова, Павел Тачков и Григорий Мазур, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.
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