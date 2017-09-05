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В Пензе пройдет цикл выставок о ремеслах, развиваемых в районах области

14:22 | 05.09.2017 | Культура

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Первая выставка из цикла «Промыслы и ремесла Пензенского края», рассчитанного на несколько лет, будет открыта в музее народного творчества в предстоящую пятницу, 8 сентября.

В Пензе пройдет цикл выставок о ремеслах, развиваемых в районах области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция будет рассказывать о Неверкинском районе.

В нее вошли изделия традиционных для данной территории художественных промыслов — резьбы и росписи по дереву и вышивки.

В числе экспонатов будут изделия из бересты и природных материалов, а также живописные произведения.

На открытии выставки, намеченном на 12.00, выступят самодеятельные исполнители народных песен Неверкинского района. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству.

Экспозиция будет обновляться ежеквартально, сообщает пресс-служба пензенского краеведческого музея.
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