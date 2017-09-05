В Пензе 6 сентября состоится презентация нового номера «Суры» Культура

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Презентация нового номера журнала «Сура» состоится в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую среду, 6 сентября.

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В ее рамках пройдет встреча с авторами журнала, а также с пензенскими писателями и поэтами.

В №140 можно найти окончание повести «Соль-диез минор» Геннадия Штурмина, новые стихи Лидии Терехиной, воспоминания Евгения Попова о переписке с русским писателем Виктором Астафьевым, а также театральный портрет Михаила Каплана, написанный руководителем литературно-драматургической части пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Виталием Соколовым.

Начало презентации намечено на 16.00. Вход свободный.