Пензенцы могут опробовать механизмы, воссозданные по чертежам да Винчи Культура

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Контактная выставка «Живая механика да Винчи» начала работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в среду, 6 сентября.

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На ней представлено 30 механизмов из дерева, созданных в санкт-петербургской мастерской «Сампо».

Среди прочего можно увидеть паровую пушку, устройство для подъема столбов, танк, редуктор, автоматический блокирующий механизм, механический барабан, парашют, трехзарядное скорострельное оружие, устройство для намотки ниток на катушку и велосипед.

Выставка расположена таким образом, что сначала гости получают возможность рассмотреть небольшие и простые механизмы, а затем — крупные, состоящие из небольших деталей.

По словам куратора «Живой механики да Винчи» Татьяны Рультыной, работа над экспонатами длилась около четырех месяцев.

«Выставка необычна тем, что на нее можно не просто смотреть, а трогать руками, приводить в действие различные механизмы, крутить, двигать», — пояснила она.

Татьяна Рультына добавила, что идея выставки берет свое начало с молота, который присоединяется к мельнице и позволяет автоматизировать процесс ковки металла.

«Когда его в мастерскую к нам принесли, и мы начали приводить в действие этот молот, мы поняли, что это очень интересно. Захватило всех, всем было здорово, всем было весело. Решили, что «Живой механике да Винчи» быть», — сказала куратор выставки.

По ее словам, в экспонатах использовано только дерево, так как использование металла приводит к удорожанию.

«Тот же механизм нарезки винтов — там мы все выполнили из дерева. В итоге мы не сделали его полностью таким, каким он должен был быть», — пояснила Татьяна Рультына.

Она уточнила, что для выставки были взяты те механизмы Леонардо да Винчи, которые сотрудники мастерской «Сампо» смогли повторить.

«Самое интересное — велосипед. […] Где вы еще увидите деревянный велосипед?» — отметила куратор выставки.

В ходе открытия экспозиции заведующий отделом современного искусства пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин обратил внимание на то, что выставка переносит зрителей на несколько столетий назад.

«Если обычно, когда человек приходит на вернисаж, он видит скульптуры, графические произведения, то здесь совершенно иное. […] Эта выставка интересна тем, что она нас отсылает на много лет назад, примерно на полтысячелетия», — сказал он.