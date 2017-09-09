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В ночной аварии погиб пензенский исполнитель Игорь Мирвинский

11:39 | 09.09.2017 | Культура

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский поэт и музыкант Игорь Мирвинский погиб вместе с сыном в результате аварии, произошедшей в то время, когда исполнитель возвращался домой с концерта. Об этом сообщил певец Александр Ренуар.

В ночной аварии погиб пензенский исполнитель Игорь Мирвинский

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ночью в автоаварии, возвращаясь с концерта, погиб пензенский поэт, музыкант Игорь Мирвинский с сыном, нужна ваша помощь в организации похорон и материальной помощи», — написал он на своей странице в Facebook.

Эту информацию подтвердил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

«Игорь Мирвинский сегодня разбился ночью. Погиб он и его малолетний сын. Вика супруга — в реанимации. Жесть! Скорбим!» — написал он в «Твиттере».

Ранее в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области ИА «PenzaNews» сообщили, что примерно в 22.00 минувшей пятницы, 8 сентября, авария на трассе «Нижний Новгород — Саратов» унесла жизнь двоих человек.

В результате столкновения с автомашиной «Kia Rio» погибли мужчина 1970 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Daewoo Nexia», и пассажир 2014 года рождения. Женщина 1987 года рождения была госпитализирована.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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