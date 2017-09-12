Фестиваль русской культуры «Жар-птица» пройдет в Пензе и «Тарханах» Культура Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Третий открытый международный фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица» состоится в Пензенской области с 21 по 23 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в 2017 году мероприятие будет посвящено русской народной сказке. Фоторепортаж

I фестиваль русской культуры «Жар-птица» В четверг, 21 сентября, события фестиваля пройдут на нескольких площадках Пензы — в литературном музее, духовной семинарии, театре юного зрителя и Пензенском государственном университете. На следующий день его участников примет ПГУ. В рамках фестиваля запланированы круглый стол «Проблемы сохранения фольклорного музыкально-поэтического наследия и влияния русских сказок на воспитание подрастающего поколения», мастер-классы, встречи с известными писателями, выступления исторического клуба и другие мероприятия. В пятницу, 22 сентября, фестиваль завершится в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Нашли ошибку в тексте?

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