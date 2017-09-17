Фестиваль «Часовые любви» впервые пройдет в расширенном формате в Пензе и Заречном Культура

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Шестой фестиваль поэзии и авторской песни «Часовые любви» впервые пройдет сразу в двух городах — Пензе и Заречном — с 21 по 23 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин.

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«Фестиваль расширяется — в этом году он впервые пройдет не только в Пензе, но и в Заречном. Сразу могу сказать, что в следующем году […] фестиваль придет и в другие города Пензенской области», — отметил он.

Борис Шигин добавил, что к активному участию приглашены учителя литературы и работники культуры.

«Мне кажется, что авторская песня сегодня, к сожалению, ушла из школ, из вузов, но когда-то, я помню, много лет назад авторская песня была даже была включена в факультатив по литературе — [Булата] Окуджаву, [Владимира] Высоцкого, [Александра] Галича рекомендовано было изучать в школе. Мне кажется, это должно вернуться», — уточнил собеседник агентства.

По его мнению, пока фестиваль ориентирован на людей зрелого возраста, которые обладают достаточным жизненным опытом для понимания авторской песни.

«С другой стороны, мы […] пытаемся, чтобы эта культура как минимум в студенческую среду вернулась и в среду старшеклассников», — сказал Борис Шигин.

В первый день фестиваля, 21 сентября, в историческом корпусе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в 18.00 состоятся прослушивание участников.

На 22 сентября в Пензе запланированы сразу три творческие встречи. Две из них пройдут в библиотеке — в 14.00 и в 18.00, а третья состоится в художественном училище имени К.А. Савитского — к участию в ней приглашены учащиеся.

В этот день в Заречном в рамках фестиваля пройдет концерт клубов «Поющие поэты» и «Парус». Его начало намечено на 18.00.

Концерт лауреатов и гостей «Часовых любви» в пензенском доме молодежи запланирован на 16.00 23 сентября. Вход на мероприятие решено сделать свободным.