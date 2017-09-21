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В Пензе открыта продажа билетов на театральный фестиваль «Маскерадъ»

08:43 | 21.09.2017 | Культура

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Продажа билетов открыта на спектакли международного фестиваля «Маскерадъ», который будет проходить на большой и малой сценах пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского с 25 по 30 октября.

В Пензе открыта продажа билетов на театральный фестиваль «Маскерадъ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их стоимость варьируется от 300 до 600 рублей.

Программу 25 октября на большой сцене откроет спектакль владимирского академического областного драматического театра «На стыке времен» по произведениям Евгения Евтушенко. На малой сцене позже в этот же вечер российский академический молодежный театр покажет постановку по ранней пьесе Виктора Розова «В дороге».

26 октября зрители увидят спектакль саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова.

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского в рамках фестиваля покажет «Кабалу святош» по пьесе Михаила Булгакова 27 октября.

28 октября в исполнении государственного академического русского драматического театра Башкортостана будет показана «Фабричная девчонка» Александра Володина. 29 октября комедию Николая Эрдмана «Мандат» представит на суд зрителей пермский театр «У Моста».

Завершат фестиваль 30 октября гости из Беларуси — гомельский областной драматический театр со спектаклем «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется дополнительная программа. Так, кинопоказы экранизаций советской драматургии с подробным рассказом о каждой из них проведет на малой сцене московский киновед Вячеслав Шмыров.

28 и 29 октября пройдет творческая лаборатория «Забытые советские пьесы», в рамках которой состоятся актерские читки по произведениям советской драматургии. Их подготовят студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС).

В качестве ведущего лаборатории на фестиваль приедет ректор ГИТИСа Григорий Заславский, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.
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