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Трое актеров впервые сыграют в спектакле «Куклы» пензенского драмтеатра

17:45 | 21.09.2017 | Культура

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Артем Тихомиров, Артем Давыдов и Никита Кузин впервые сыграют в спектакле «Куклы», который будет показан в 44-й раз на сцене пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящую субботу, 23 сентября.

Трое актеров впервые сыграют в спектакле «Куклы» пензенского драмтеатра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, мадридского театрального антрепренера дона Агустина сыграет Артем Тихомиров, актера-Гамлета — Артем Давыдов, а куклу-политикана по имени Николас-Балабол — Никита Кузин.

Постановка режиссера Валерия Беляковича существует в театре с 2011 года. Она была создна еще в 2004 году по мотивам драмы «Сеньор Пигмалион» испанского драматурга Хасинто Грау. За шесть лет актерский состав в пензенской версии «Кукол» по разным причинам сменился более чем на треть.

Билеты на спектакль можно купить в кассах театра и в интернете.

Как сообщается на сайте драмтеатра, следующий показ «Кукол» намечен на 6 декабря — в годовщину ухода из жизни Валерия Беляковича.
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