Начал работу сайт пензенской лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» Культура

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Сайт лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» под руководством заслуженного артиста России, худрука пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского начал свою работу.

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Портал был создан начинающим программистом Михаилом Ручкиным. Ему помогал ученик «Первой скрипки» Дмитрий Кафтасьев, который назначен старшим администратором сайта.

На главной странице периодически меняются фотографии с различных спектаклей «Первой скрипки», а также афиша предстоящих постановок.

На портале можно найти информацию об истории создания лаборатории, о выпускниках и расписание занятий.

Также на сайте можно ознакомиться с администрацией «Первой скрипки» и наставниками.

Кроме того, отдельный раздел посвящен существующим группам. Для каждого учащегося создана отдельная страница, где впоследствии появится краткая биография ребенка и перечень постановок, в которых он задействован.

В разделе «Спектакли» можно узнать о текущем репертуаре «Первой скрипки», а также о постановках, находящихся в работе.

Также создана отдельная страница, посвященная новостям. Пока опубликовано единственное сообщение, в котором говорится о начале работы сайта.