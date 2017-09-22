В Пензе состоялось открытие фестиваля «Жар-птица» и форума трэвел-журналистики Культура

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Открытие третьего международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар-птица» и первого всероссийского студенческого образовательного форума трэвел-журналистики состоялось на стадионе «Темп» в Пензе в пятницу, 22 сентября.

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На церемонии собралось более 1,5 тыс. человек, преимущественно учащихся Пензенского государственного университета. В красочном концерте была задействована не только установленная в середине поля сцена, но и все пространство до трибун.

Зрители услышали традиционные русские песни, под которые десятки танцоров разных возрастов водили хороводы. Свое мастерство также продемонстрировали члены студии сценического фехтования «Бранд».

За действом с особым интересом наблюдали студенты-иностранцы. Многие снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов начал свое выступление с благодарности инициатору фестиваля Алле Тарховой, которая не поднималась на сцену, а внимательно следила за происходящим, стоя рядом с ней, и ректору ПГУ Александру Гулякову.

«Я думаю, что участники форума, студенты из других городов России, с удовольствием поучаствуют в культурной программе. А я желаю фестивалю развиваться», — сказал он.

В свою очередь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отметил, что русская культура выражается не столько в традиционных нарядах, песнях и танцах, сколько «в широкой, любвеобильной, смелой и гордой русской душе».

«Вы должны гордиться своими предками. […] Самое главное, что через некий культурный код, который есть в каждом из нас, в русском человеке, мы должны совершать еще больше добрых и нужных поступков для нашей Родины», — уточнил владыка.

Он пожелал фестивалю развития, которое, по его мнению, будет способствовать тому, что сердца людей будут наполняться любовью к русской земле.

Первый проректор ПГУ Виктор Мещеряков выразил мнение, что значение фестиваля для воспитания нового поколения трудно переоценить.

«Фестиваль стал уже узнаваемым. Он воспринимается студенческой молодежью, преподавателями, сотрудниками не только в нашем университете, но и в других регионах. […] Мы наблюдаем большой интерес к мероприятиям этого фестиваля», — добавил он.

Заместитель директора московского центра молодежного туризма, член оргкомитета форума трэвел-журналистики Елена Филиппова отметила, что всех собравшихся объединяет любовь к путешествиям и к своей стране.

«Будьте смелыми, не упускайте возможности, получайте опыт здесь, на этом фестивале, на нашем форуме, учитесь у лучших и рассказывайте о том, что вы любите», — пожелала она.