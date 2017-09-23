В Пензе издан иллюстрированный путеводитель для туристов Культура

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Первая серия путеводителей, рассказывающих об исторических и культурных достопримечательностях Пензенской области издана тиражом 2 тыс. экземпляров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в Facebook.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в нем представлено описание более 60 достопримечательностей исторической части Пензы

«Весной 2017 года по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была создана рабочая группа, в которую вошли ученые, краеведы, экскурсоводы, дизайнеры, фотографы, а также представители регионального министерства культуры и туризма, краеведческого музея, библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, регионального отделения Российского военно-исторического общества и общественной организации краеведов Пензенской области», — напомнил Олег Ягов.

Заместитель председателя правительства региона пояснил, что справочное издание выполнено в формате А5 и сопровождается 78 фотографиями историко-культурных и спортивных объектов, картой-схемой и пояснениями к ней

«Также путеводитель снабжен функцией дополнительной реальности», — отметил зампред правительства.

Он уточнил, что о некоторых объектах можно будет получить дополнительную информацию, просканировав размещенные на страницах QR-коды.

«В настоящее время началась работа над созданием второго путеводителя, в котором будут представлены основные туристические маршруты и культурные достопримечательности Пензенской области», — добавил Олег Ягов.

По его словам, часть тиража будет размещена в музеях города, пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого и в фирменном поезде «Сура».

Он также разместил фотографии первого путеводителя. Издание полностью выполнено в цвете. На обложке размещена фотография улицы Московской в направлении строящегося Спасского кафедрального собора. Страницы оформлены в желто-зеленых тонах.

Рассказ об объектах дополнен вставками «Это любопытно!». Например, на странице, где находится информация про пензенский мост Дружбы, в этой рубрике написано: «Возле моста Дружбы находится дом, в котором с 1907 по 1928 год жил Константин Михаилович Салтыков, журналист, сын писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина».