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В Кузнецке здание кинотеатра «Комсомолец» передадут музейно-выставочному центру

18:01 | 25.09.2017 | Культура

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Кузнецк, 25 сентября 2017. PenzaNews. Здание, где ранее располагался кинотеатр «Комсомолец» на улице Московской в Кузнецке Пензенской области, будет передано музейно-выставочному центру. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 25 сентября.

В Кузнецке здание кинотеатра «Комсомолец» передадут музейно-выставочному центру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 27 сентября будет расторгнут договор с нынешним арендатором.

В связи с этим мэр Кузнецка Сергей Златогорский поручил своему заместителю Ивану Малкину поручено разработать дорожную карту по освоению новой площадки и благоустройству прилегающей территории.

«Думаю, что это место достойно для музея, площади позволяют расположить и художественную галерею, и лекционный зал», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.
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