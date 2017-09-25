В Кузнецке здание кинотеатра «Комсомолец» передадут музейно-выставочному центру Культура

Кузнецк, 25 сентября 2017. PenzaNews. Здание, где ранее располагался кинотеатр «Комсомолец» на улице Московской в Кузнецке Пензенской области, будет передано музейно-выставочному центру. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 25 сентября.

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С 27 сентября будет расторгнут договор с нынешним арендатором.

В связи с этим мэр Кузнецка Сергей Златогорский поручил своему заместителю Ивану Малкину поручено разработать дорожную карту по освоению новой площадки и благоустройству прилегающей территории.

«Думаю, что это место достойно для музея, площади позволяют расположить и художественную галерею, и лекционный зал», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.