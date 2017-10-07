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В Пензе эксперты национальной премии посмотрели спектакль «Щелкунчик»

17:10 | 07.10.2017 | Культура

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Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Эксперты национальной театральной премии «Арлекин» Алексей Гончаренко и Андрей Пронин посмотрели спектакль «Щелкунчик» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в субботу, 7 октября.

Они были командированы в Пензу для живого просмотра спектакля, прошедшего заочный отбор постановок, в ходе которого оценивались видеозаписи.

Положительная оценка экспертов даст право показать спектакль режиссера Алексея Зыкова на фестивале «Арлекин», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и является аналогом «Золотой маски» в области театра для детей и подростков.

В этот день в «Щелкунчике» роли Гостя, Солдата, Мыши и Гусара впервые исполнила Наталья Прокошкина, сообщается на сайте драмтеатра.
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