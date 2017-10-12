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В «Тарханах» отреставрировали мельницу

08:00 | 12.10.2017 | Культура

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Реставрация фасадов и дощатой кровли пристроев ветряной мельницы проведена в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области.

В «Тарханах» отреставрировали мельницу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мае 2017 года специалистами научно-реставрационной производственной фирмы «Реставрация» из Саранска при обследовании объекта, построенного 10 лет назад, были зафиксированы большие биопоражения дощатой кровли пристроек ветряной мельницы и потемнение деревянных элементов фасадов от агрессивного воздействия окружающей среды — дождя, солнца, ветра, мороза, вредителей и грибков.

Подобное состояние покрытия могло привести к многочисленным протечкам, что негативно отразилось бы на экспонатах и интерьере мельницы, а также ухудшало внешний вид.

В кратчайшие сроки были подготовлены все необходимые документы для проведения реставрации, получены средства из федерального бюджета Российской Федерации.

В первую очередь была заменена кровля пристроев. Она обработана огнебиозащитными составами, которые предотвращают поражения древесины гнилью и вредителями.

Следующим этапом стала обработка фасадов специальными отбеливающими и защитными составами. Учитывая то, что воздействие окружающей среды существенно повлияло на состояние мельницы, работа производилась за два, а местами за три раза.

Так как здание имеет сложные геометрические формы, обеспечение защиты его фасадов оказалось довольно трудоемким. Реставраторам приходилось собирать высокие строительные леса и использовать специализированную технику для подъема рабочих на высоту более 18 метров.

В результате проведенных ремонтных работ внешний вид ветряной мельницы значительно улучшился, а фасады теперь защищены от воздействия негативных факторов на несколько лет, сообщается на сайте музея-заповедника.
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