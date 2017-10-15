В пензенском художественном училище начал работу дискуссионный киноклуб Культура

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Дискуссионный киноклуб начал работу в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого в рамках просветительского проекта «Церковное искусство, сохраняя традиции».

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Первая встреча, состоявшаяся в минувшую субботу, 14 октября, объединила почти 30 студентов.

Их вниманию была предложена французская драма «Пеликан» 2011 года режиссера Оливье Орле с Эмиром Кустурицей в главной роли, которая преподносится зрителю как удивительная история дружбы.

В роли ведущего киноклуба выступил сотрудник миссионерского отдела иерей Алексей Сергеев.

«В ходе беседы после фильма подробно была рассмотрена символика картины. Так, например, в древнехристианских образах пеликан — символ Спасителя, поскольку он кормит своих птенцов своей плотью и кровью, как и Иисус Христос своих последователей в таинстве причастия», — прокомментировали в пресс-службе Пензенской епархии.