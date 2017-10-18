18:00:17 Среда, 18 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В пензенской картинной галерее к 100-летию революции организуют две выставки

16:14 | 18.10.2017 | Культура

Печать

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Две выставки, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, будет организовано в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

В пензенской картинной галерее к 100-летию революции организуют две выставки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Открытие экспозиции «Надо верить, любить беззаветно» состоится в предстоящую пятницу, 20 октября. На ней будут отражены образы комсомольцев. В экспозицию войдут работы Александра Самохвалова, Георгия Ряжского, а также Кузьмы Петрова-Водкина.

Вторая выставка — «Коммуной вздыбленная Русь» — начнет работу 4 ноября. Ее открытие приурочено к акции «Ночь искусств». Основной темой экспозиции станут события 1917 года.

На выставке будут представлены работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Александра Вахрамеева и Виктора Непьянова.
Актуальное
Читайте также
Статья о центральном парке Пензы опубликована в журнале «Аттракционы и развлечения» В Пензе начали принимать заявки на размещение елочных базаров
Зареченский ТЮЗ откроет фестиваль «Театральный АтомГрад» в Димитровграде Бизнесмен из Турции попросил Ивана Белозерцева помочь с получением российского гражданства
Семь пензенских гимнастов выступят на первенстве России В Пензе 31 октября пройдет фестиваль «Спортивный стиль»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама