В пензенской картинной галерее к 100-летию революции организуют две выставки Культура

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Две выставки, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, будет организовано в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Открытие экспозиции «Надо верить, любить беззаветно» состоится в предстоящую пятницу, 20 октября. На ней будут отражены образы комсомольцев. В экспозицию войдут работы Александра Самохвалова, Георгия Ряжского, а также Кузьмы Петрова-Водкина.

Вторая выставка — «Коммуной вздыбленная Русь» — начнет работу 4 ноября. Ее открытие приурочено к акции «Ночь искусств». Основной темой экспозиции станут события 1917 года.

На выставке будут представлены работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Александра Вахрамеева и Виктора Непьянова.