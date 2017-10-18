Зареченский ТЮЗ откроет фестиваль «Театральный АтомГрад» в Димитровграде Культура Заречный, 18 октября 2017. PenzaNews. Театр юного зрителя города Заречного Пензенской области откроет IV межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад», который пройдет в Димитровграде Ульяновской области с 4 по 10 ноября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Актеры ТЮЗа представят зрителям спектакль «Маскарад» по драме Михаила Лермонтова. Режиссером постановки выступает Наталья Кучишкина. Также в фестивале примут участие коллективы из городов с объектами атомной промышленности — театр кукол «Сказ» из Новоуральска Свердловской области, театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол из Озерска Челябинской области, димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, театр драмы и комедии «Фэст» из города Мытищи Московской области, калужский театр кукол и театр «Парафраз» из удмуртского Глазова. Нашли ошибку в тексте?

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