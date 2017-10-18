18:00:28 Среда, 18 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Зареченский ТЮЗ откроет фестиваль «Театральный АтомГрад» в Димитровграде

16:43 | 18.10.2017 | Культура

Печать

Заречный, 18 октября 2017. PenzaNews. Театр юного зрителя города Заречного Пензенской области откроет IV межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад», который пройдет в Димитровграде Ульяновской области с 4 по 10 ноября.

Зареченский ТЮЗ откроет фестиваль «Театральный АтомГрад» в Димитровграде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Актеры ТЮЗа представят зрителям спектакль «Маскарад» по драме Михаила Лермонтова. Режиссером постановки выступает Наталья Кучишкина.

Также в фестивале примут участие коллективы из городов с объектами атомной промышленности — театр кукол «Сказ» из Новоуральска Свердловской области, театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол из Озерска Челябинской области, димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, театр драмы и комедии «Фэст» из города Мытищи Московской области, калужский театр кукол и театр «Парафраз» из удмуртского Глазова.
Актуальное
Читайте также
Статья о центральном парке Пензы опубликована в журнале «Аттракционы и развлечения» В Пензе начали принимать заявки на размещение елочных базаров
В пензенской картинной галерее к 100-летию революции организуют две выставки Бизнесмен из Турции попросил Ивана Белозерцева помочь с получением российского гражданства
Семь пензенских гимнастов выступят на первенстве России В Пензе 31 октября пройдет фестиваль «Спортивный стиль»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама