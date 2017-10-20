Пензенская областная библиотека будет сотрудничать с ульяновским дворцом книги Культура Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова и руководитель дворца книги – ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина Светлана Нагаткина подписали соглашение о сотрудничестве в пятницу, 20 октября. Фото: Liblermont.ru Документ предусматривает взаимодействие двух учреждений при разработке различных проектов, проведении конференций и творческих встреч, а также обмен положительным опытом. Как сообщается на сайте пензенской библиотеки, Светлана Нагаткина уже предложила учреждению принять участие в проекте «Молодые писатели России». Марина Осипова в свою очередь пообещала предоставить страницы для ульяновских молодых писателей и поэтов в пензенском литературном журнале «Сура». Нашли ошибку в тексте?

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