В Пензе отметили 125-летие библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Культура

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Торжества в честь 125-летия пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова состоялись в корпусе учреждения на проспекте Строителей в пятницу, 20 октября.

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В фойе пришедших на праздник встречал оркестр.

Сбоку от музыкантов была размещена двухметровая инсталляция с книгой, а на столике рядом любой желающий мог оставить свои поздравления и предложения.

На официальную часть собрался полный зрительный зал. Приехали гости со всей Пензенской области, а также из Тюмени, Санкт-Петербурга, Рязани, Казани, Москвы, Ульяновска и Саратова.

В начале мероприятия на разных языках были прочитаны стихи Михаила Лермонтова в сопровождении красочной проекции на экране и стене зала, а также продемонстрирован фильм об истории учреждения.

Первым из почетных гостей к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который обратил их внимание на то, что в 2017 году исполняется не только 125 лет с момента создания библиотеки, но и 90 лет со времени появления у нее первого собственного здания и 5 лет — с переезда в арбековский корпус.

«Я желаю, чтобы вы сегодня получили огромный заряд энергии; коллектив библиотеки, который мы очень любим и очень уважаем, чтобы не останавливался на тех успехах, которые мы наблюдали сегодня на экране. Со своей стороны мы обещаем всяческую поддержку и помощь во всех ваших начинаниях», — сказал он.

В свою очередь и.о. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов отметил, что за годы работы библиотека обрела непререкаемый авторитет в профессиональном сообществе.

«Вы стали своеобразной визитной карточкой культурного пространства Пензенской области в России», — пояснил он.

Владимир Карпов поблагодарил за труд ветеранов учреждения, заверив, что начатые ими проекты будут достойно продолжены.

Также к пришедшим обратился заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков, который назвал 125-летие библиотеки знаменательным событием.

«Та команда, которую Марина Николаевна [Осипова] сформировала, позволяет вам сегодня быть флагманом. Та работа, которую вы делаете, очень важна и полезна для людей», — уточнил вице-мэр.

Также библиотеку с юбилеем поздравил вице-президент Союза армян России по работе с регионами Герман Ананянц. Он выразил восхищение пензенским учреждением культуры.

«Я даже не ожидал! Здесь целая индустрия. […] Такое ощущение, что здесь какое-то крупное научно-исследовательское предприятие. Это очень хорошо. Библиотека — это не только храм культуры. Библиотека — это храм знаний», — подчеркнул он.

Герман Ананянц вручил Марине Осиповой юбилейную золотую медаль САР и передал в дар библиотеке несколько книг, в том числе редких изданий об армянской культуре.

Также во время церемонии были отмечены ведущие сотрудники учреждения.