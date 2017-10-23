У зареченцев появился доступ к ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина Культура

Заречный, 23 октября 2017. PenzaNews. Библиотека в Заречном Пензенской области стала первой среди аналогичных учреждений городов системы ЗАТО, пользователи которой получили доступ к электронному фонду президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, в том числе изданиям, охраняемым авторским правом.

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Основу фонда президентской библиотеки составляют цифровые изображения оригиналов печатных, рукописных и графических документов.

При этом внимание уделяется не только раритетным изданиям, которые в большей степени интересны ученым и исследователям, но и современным — учебной и научно-популярной литературе.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, электронные фонды учреждения доступны всем желающим.

Пользователям электронного читального зала будут оказываться информационно-библиографические и сервисные услуги.