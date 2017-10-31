В Пензе подвели итоги театрального фестиваля «МаскерадЪ» Культура

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Итоги второго международного театрального фестиваля «МаскерадЪ» подведены в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувший понедельник, 30 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в театре, в связи с тем, что фестиваль был посвящен советской драматургии и эпохе, названия номинаций, в которых определяли победителей, соответствуют известным фильмам того времени.

В номинации «Вечный зов» за верность традиции поэтического театра на отечественной сцене и трепетность ее воплощения награжден спектакль «На стыке времен» владимирского академического театра драмы, в категории «Зигзаг удачи» за выразительную оригинальность сценического прочтения — спектакль «В дороге» Российского академического молодежного театра.

За дерзостный поиск нового языка в работе над советской классикой диплома в номинации «Смелые люди» удостоен спектакль «Мой бедный Марат» саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова, за проникновенный лиризм, яркую музыкальность и пробуждение светлых ностальгических чувств в категории «Вам и не снилось…» — спектакль «Фабричная девчонка» Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.

Спектакль «Любовь и голуби» гомельского областного драматического театра отмечен за интерес к человеку и преданность вечной теме в номинации «Еще раз про любовь».

За высокое мастерство в создании неповторимого художественного мира в номинации «Бриллиантовая рука» награжден режиссер спектакля «Мандат» пермского театра «У моста» Сергей Федотов.

Также в номинации «Великий гражданин» отмечен исполнитель роли Мольера в спектакле «Кабала святош», художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков.