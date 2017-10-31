09:25:21 Вторник, 31 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе подвели итоги театрального фестиваля «МаскерадЪ»

08:10 | 31.10.2017 | Культура

Печать

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Итоги второго международного театрального фестиваля «МаскерадЪ» подведены в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувший понедельник, 30 октября.

В Пензе подвели итоги театрального фестиваля «МаскерадЪ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в театре, в связи с тем, что фестиваль был посвящен советской драматургии и эпохе, названия номинаций, в которых определяли победителей, соответствуют известным фильмам того времени.

В номинации «Вечный зов» за верность традиции поэтического театра на отечественной сцене и трепетность ее воплощения награжден спектакль «На стыке времен» владимирского академического театра драмы, в категории «Зигзаг удачи» за выразительную оригинальность сценического прочтения — спектакль «В дороге» Российского академического молодежного театра.

За дерзостный поиск нового языка в работе над советской классикой диплома в номинации «Смелые люди» удостоен спектакль «Мой бедный Марат» саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова, за проникновенный лиризм, яркую музыкальность и пробуждение светлых ностальгических чувств в категории «Вам и не снилось…» — спектакль «Фабричная девчонка» Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.

Спектакль «Любовь и голуби» гомельского областного драматического театра отмечен за интерес к человеку и преданность вечной теме в номинации «Еще раз про любовь».

За высокое мастерство в создании неповторимого художественного мира в номинации «Бриллиантовая рука» награжден режиссер спектакля «Мандат» пермского театра «У моста» Сергей Федотов.

Также в номинации «Великий гражданин» отмечен исполнитель роли Мольера в спектакле «Кабала святош», художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков.
Актуальное
Читайте также
В Пензе подсветят площадки перед пешеходными переходами «Земетчинский сахарный завод» заплатит четверть миллиона за перегруз фуры
Станислав Беззатеев покинул пост прокурора Мокшанского района Мэр Пензы дал ряд поручений после общения с жителями Зари
Игорю Скляру вручен знак «Во славу земли Пензенской» Глава пензенского Минздрава выступит с докладами на конгрессе в Москве
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама