В пензенском краеведческом музее начнет работу выставка к 100-летию революции Культура

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Выставка «Взгляд через столетие. Революции и Пензенский край. 1917–1939 годы» начнет работу в краеведческом музее в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в предстоящую субботу, 4 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе музея, экспозиция является совместным проектом учреждения и государственного архива Пензенской области.

На выставке будут отражены моменты установления советской власти на территории Пензенской области, события Гражданской войны и Чехословацкого мятежа в Пензе.

Отдельный блок экспозиции будет посвящен жизни региона в 1920–1930 годы, вплоть до официального образования Пензенской области. В нем представят развитие сельского хозяйства, промышленности, транспорта, коллективизацию, индустриализацию, первые пятилетки, культурное строительство, репрессии и разрушение храмов.

На выставке будут показаны подлинные экспонаты, в том числе личные вещи, документы, обмундирование и оружие революционеров, предметы быта, мебель и одежда того времени.