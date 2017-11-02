В Пензе начнет работу выставка фотографий с экспедиции на плато Путорана Культура

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Фотовыставка «Обретение затерянного мира. Плато Путорана» начнет работу в литературном музее Пензы в среду, 8 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выставке будет представлено 45 фотографий участников пешей экспедиции, состоявшейся в августе по плато Путорана», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в состав группы путешественников из 17 человек входили туристы из разных регионов России, а также один человек из Чехии.

Игорь Пантюшов уточнил, что Пензу в составе экспедиции представляли члены реготделения РГО Вадим Уханов и Михаил Гоглов.

«На открытии состоится встреча с пензенскими путешественниками, которые подробно расскажут про экспедицию и Плато Путорана», — резюмировал собеседник агентства.