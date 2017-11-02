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В Пензе начнет работу выставка фотографий с экспедиции на плато Путорана

08:11 | 02.11.2017 | Культура

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Фотовыставка «Обретение затерянного мира. Плато Путорана» начнет работу в литературном музее Пензы в среду, 8 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

В Пензе начнет работу выставка фотографий с экспедиции на плато Путорана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выставке будет представлено 45 фотографий участников пешей экспедиции, состоявшейся в августе по плато Путорана», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в состав группы путешественников из 17 человек входили туристы из разных регионов России, а также один человек из Чехии.

Игорь Пантюшов уточнил, что Пензу в составе экспедиции представляли члены реготделения РГО Вадим Уханов и Михаил Гоглов.

«На открытии состоится встреча с пензенскими путешественниками, которые подробно расскажут про экспедицию и Плато Путорана», — резюмировал собеседник агентства.
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