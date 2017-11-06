В Пензе на конкурс «Голос надежды» подано вдвое больше заявок, чем в прошлом году Культура

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Свыше 260 заявок поступило на IX открытый городской конкурс чтецов «Голос надежды», посвященный Году экологии в России и 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко, который проводят управление культуры Пензы и детская школа искусств №8. Об этом сообщила директор ДШИ №8 Людмила Амельченко.

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«Количество желающих принять участие в нашем конкурсном мероприятии удвоилось по сравнению с прошлым годом. И это радует сердца организаторов: конкурс растет, развивается, набирает популярность и востребованность!» — написала она на своей странице в Facebook.

Людмила Амельченко добавила, что в связи с большим количеством участников творческое состязание будет проводиться в течение двух дней — изначально планировалось, что конкурсное прослушивание состоится 18 ноября.

Открытый конкурс чтецов «Голос надежды» проводится в Пензе с 2009 года.

В 2017 году на прослушивании участники должны представить два произведения — стихотворение о природе России и фрагмент из творческого наследия Евгения Евтушенко. При этом выступление может сопровождаться музыкой, видео и элементами театрализованного действия.

Победители будут определены в следующих возрастных группах: среди участников в возрасте 6–9, 10–13 и 14–17 лет.