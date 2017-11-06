EN
03:07:25 Вторник, 7 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе на конкурс «Голос надежды» подано вдвое больше заявок, чем в прошлом году

17:34 | 06.11.2017 | Культура

Печать

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Свыше 260 заявок поступило на IX открытый городской конкурс чтецов «Голос надежды», посвященный Году экологии в России и 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко, который проводят управление культуры Пензы и детская школа искусств №8. Об этом сообщила директор ДШИ №8 Людмила Амельченко.

В Пензе на конкурс «Голос надежды» подано вдвое больше заявок, чем в прошлом году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Количество желающих принять участие в нашем конкурсном мероприятии удвоилось по сравнению с прошлым годом. И это радует сердца организаторов: конкурс растет, развивается, набирает популярность и востребованность!» — написала она на своей странице в Facebook.

Людмила Амельченко добавила, что в связи с большим количеством участников творческое состязание будет проводиться в течение двух дней — изначально планировалось, что конкурсное прослушивание состоится 18 ноября.

Открытый конкурс чтецов «Голос надежды» проводится в Пензе с 2009 года.

В 2017 году на прослушивании участники должны представить два произведения — стихотворение о природе России и фрагмент из творческого наследия Евгения Евтушенко. При этом выступление может сопровождаться музыкой, видео и элементами театрализованного действия.

Победители будут определены в следующих возрастных группах: среди участников в возрасте 6–9, 10–13 и 14–17 лет.
Актуальное
Читайте также
В Заре начали возводить стены дома для сирот, который планируется сдать в июне В селе Кирово 9 ноября откроют памятник советскому солдату
Православный священник из Москвы прочтет в Пензе лекции об исламе Мэр Пензы потребовал привести в порядок стройплощадку на набережной Суры
Пензенский «Дизель» одержал победу над ангарским «Ермаком» Пенза примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver