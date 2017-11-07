В пензенском драмтеатре обсудят спектакль «Визит алой дамы» Культура

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Зрительское обсуждение спектакля «Визит алой дамы» по пьесе швейцарского классика Фридриха Дюрренматта состоится после окончания постановки в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в предстоящее воскресенье, 12 ноября.

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Мероприятие станет первым среди подобных в новом сезоне.

Всем желающим будет предложено порассуждать о том, как сегодняшний театр осваивает личные, социальные и общественно-политические темы, а также о форме воплощения классических текстов на сцене.

Как отмечается на сайте учреждения, спектакль московского режиссера Павла Артемьева сразу же после выхода вызвал споры среди зрителей и в СМИ.

Постановка является бенифисом заслуженной артистки России Наталья Старовой.

Премьера спектакля «Визит алой дамы» состоялась в пензенском драмтеатре 5 июля.

Художником-постановщиком стала Екатерина Будникова, художником по костюмам — Анастасия Щербакова. Музыку для спектакля сочинил композитор Валерий Куликов, вокалом с актерами занималась педагог Ольга Роба, танцы поставила балетмейстер Наталья Кинге.

В «Визите алой дамы» занята большая часть труппы драмтеатра. Главную роль — эксцентричной миллиардерши Клары Цаханассьян — исполняет Наталья Старовойт, а роль ее бывшего возлюбленного Альфреда Илла — заслуженный работник культуры Пензенской области Евгений Панов.