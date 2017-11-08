Генерал-лейтенант ФСБ подарил пензенской библиотеке почти 140 томов для незрячих Культура

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Герой России, генерал-лейтенант ФСБ РФ, председатель центрального совета Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам Олег Дуканов подарил пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 136 томов книг для незрячих.

Фото: Liblermont.ru

Коллекцию передала в учреждение культуры исполнительный директор пензенского реготделения организации Юлия Порунова.

Издания, объединенные в 32 комплекта, могут получить читатели отдела «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих», который располагается в историческом корпусе библиотеки на улице Белинского.

В числе переданных в дар книг рельефно-точечного шрифта классическая, современная и детская литература. В частности, это произведения Михаила Лермонтова «Мцыри», «Герой нашего времени», «Маскарад», «Ашик-Кериб», роман Ивана Гончарова «Обломов» и юмористические рассказы.

Издания, написанные шрифтом Брайля, представляют особую ценность, потому что выпускаются в небольших количествах, и их можно приобрести лишь в специализированных издательствах, сообщается на сайте учреждения культуры.