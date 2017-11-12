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В Пензе любители симфонической музыки увидят трансляцию концерта из московской филармонии

09:58 | 12.11.2017 | Культура

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Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Пенза присоединится к проекту «Московская филармония – филармониям России», в рамках которого состоится цикл дневных субботних концертов и будут организованы их бесплатные трансляции в залах по всей стране.

В Пензе любители симфонической музыки увидят трансляцию концерта из московской филармонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

25 ноября его откроет выступление «Звезды XXI века – гала-концерт» государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского.

Посмотреть трансляцию концерта продолжительностью более часа в Пензе смогут все желающие в 13.00 в областной филармонии.

Ожидается, что прозвучит музыка Петра Чайковского, Жозефа Мориса Равеля и Джорджа Гершвина. Выступят пианист Филипп Копачевский, виолончелист Александр Рамм и скрипач Павел Милюков.

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», перед началом трансляции на сцену выйдет струнный квартет «Премьера».
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