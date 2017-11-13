В Пензе разработан турмаршрут для слабослышащих и глухих Культура

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Туристический маршрут «Тематические скверы и площади Пензы — путешествие сквозь время» впервые разработан специалистами городского управления культуры для людей с ограничениями по слуху.

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Видеоролики с сурдопереводом, иллюстрирующие экскурсию по шести точкам Пензы, размещены в международном туристическом интернет-приложении «Izi.Travel» и на сайте управления культуры.

При помощи геолокации приложение определяет местоположение туриста и предлагает ему информацию о достопримечательностях поблизости — скверах «Журавли», «Бессмертный полк», «45 меридиан», монументе воинской и трудовой славы пензенцев, музее военной техники под открытым небом и Юбилейной площади.

В роликах, снятых телеканалом «ТВ-Пенза», задействованы артисты театра жестовой песни «Образ» Петр Малышев и Роза Кошелева. Работа проведена при поддержке пензенского реготделения общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Как сообщает администрация Пензы, следующая серия видеороликов позволит адаптировать для слабослышащих экскурсию по историческому центру города. В ближайшее время видеоварианты маршрута также будут добавлены на сайт «Izi.Travel».

Кроме того, управление культуры прорабатывает вопрос о профессиональном обучении гидов с ограничениями по слуху, ведутся переговоры с образовательным центром «Языки без границ» Санкт-Петербурга. Это позволит увеличить количество занятых в данной сфере и даст людям с ограничениями по слуху возможность получить новую профессию.