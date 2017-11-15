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ТЮЗ Заречного примет участие в межрегиональном фестивале в Чебоксарах

11:26 | 15.11.2017 | Культура

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Театр юного зрителя Заречного Пензенской области примет участие во II межрегиональном фестивале национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра», который пройдет в Чебоксарах с 20 по 24 ноября.

ТЮЗ Заречного примет участие в межрегиональном фестивале в Чебоксарах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свое творчество представят восемь театров. Казанский татарский государственный ТЮЗ покажет спектакль «Расскажи мне, бабочка», чувашский ТЮЗ — «Любовный треугольник», ТЮЗ Республики Саха — «Камень счастья» и «Король умирает», башкирский драмтеатр — «Таганок», марийский республиканский театр-центр для детей и молодежи — «Алвар и тень», зареченский ТЮЗ — «Идущие к свету», уфимский театр «Нур» — «Деревенский пес Акбай», а национальный молодежный театр Башкирии — «Золотой топор».

При этом все спектакли будут сыграны на национальном языке.
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