В Пензе пройдет благотворительный концерт в поддержку ветеранов боевых действий в Чечне Культура

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт, все вырученные средства от которого будут переданы нуждающимся ветеранам боевых действий в Чечне, во второй раз пройдет в пензенском доме молодежи в воскресенье, 10 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил организатор мероприятия, командир мотоклуба в составе региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Денис Лисов.

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По его словам, концерт в преддверии годовщины ввода войск в Чечню будет разноплановым и ориентированным на широкую публику, что позволит его посетить в том числе семьям с детьми.

Денис Лисов уточнил, что в программу в двух отделениях включены не только танцевальные и музыкальные номера, но и показательные выступления в кольчугах с мечами.

«В фойе будут организованы фотозоны», — отметил организатор мероприятия.

Он пояснил, что цена билета составит 200 рублей.

«Все собранные средства пойдут наиболее нуждающимся инвалидам Чечни. В прошлом году удалось собрать 22 тыс. рублей. Двум людям деньги отдали прямо в зале на сцене, еще двум, которые из-за состояния здоровья никуда не выходят, отвезли домой», — уточнил собеседник агентства.

Начало намечено на 15.00.