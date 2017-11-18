В Пензе в преддверии фестиваля «Мужская роль» состоятся кинопоказы памяти Егора Клинаева Культура

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Кинопоказы памяти молодого актера Егора Клинаева состоятся в преддверии X открытого российского фестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина в Пензе 19 и 26 ноября.

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Сначала зрителям будет продемонстрирован фильм «Частное пионерское» режиссера Александра Карпиловского, одну из главных ролей в котором исполнил погибший в начале сентября 2017 года артист. Начало сеанса в предстоящее воскресенье, 19 ноября, намечено на 11.00.

Действие картины происходит в 1977 году в индустриальном городе Дзержинске. Шестиклассники готовятся к смотру пионерских отрядов, а параллельно внешкольные приключения друзей — рыбалка, спасение бездомной собаки — перерастают в настоящую детективную историю с участием директора школы, местных бандитов, актива совета отряда и одноклассницы.

Кроме Егора Клинаева роли в фильме исполнили Семен Трескунов, Юлия Рутберг, Светлана Иванова и Роман Мадянов.

Через неделю, 26 ноября, зрителям предложат посмотреть картину «Частное пионерское – 2». Демонстрация фильма начнется в 15.00.

Бесплатные показы будут проходить в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, сообщается в группе кинофестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Егор Клинаев — молодой актер, музыкант. За 18 лет жизни он принял участие в десятке кинопроектов, но более всего известен по сериалу «Физрук».

Молодой человек трагически погиб, пытаясь помочь пострадавшим в ДТП. Он был сбит проезжавшей мимо машиной.