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В Пензу прибыл Никита Михалков

16:05 | 18.11.2017 | Культура

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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прибыл в Пензу, чтобы представить на сцене областного драматического театра имени А.В. Луначарского спектакль «Метаморфозы-2». Об этом сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

В Пензу прибыл Никита Михалков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензу прибыл Никита Сергеевич Михалков, чтобы лично представить в драмтеатре премьеру спектакля «Метаморфозы-2» творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства», — написал он на своей странице в Facebook.

На фотографиях, которыми Олег Ягов сопроводил запись, видно, что в аэропорту вместе с чиновниками деятеля культуры встречали хлебом-солью люди в народных костюмах.

 

Как сообщили ИА «PenzaNews» в кассе театра, в продаже еще осталось небольшое количество билетов по цене от 500 до 2,5 тыс. рублей. Спектакль длительностью 3 часа 20 минут с антрактом начнется в 18.00.

Постановка представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений классиков — «Кума», «Муза», «Осенью», «Ида», «Несчастье», «Княгиня», «Шуточка», «Рассказ госпожи NN» и «Жены артистов», демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.
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