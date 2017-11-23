В Пензенской области проработаны новые формы поддержки молодых артистов Культура

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Новые формы поддержки молодых артистов проработаны в Пензенской области в дополнение к существующим. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время в 1 тыс. 32 учреждениях культуры и искусства Пензенской области работают 6,5 тыс. человек, из них специалистов — 4 тыс. 600 человек, это 70%. 908 — совместители», — пояснила она в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в четверг, 23 ноября.

Министр добавила, что за последние 5 лет средняя зарплата в отрасли выросла в 2,4 раза и составила в октябре 2017 года 18 тыс. 137 рублей.

По словам Татьяны Курдовой, текучка кадров в подведомственных учреждениях отсутствует.

«Средний возраст работников учреждений культуры составляет 45 лет. В то же время только 13% работников — это молодые специалисты до 35 лет», — уточнила она.

Министр отметила, что с 2015 года на работу были приняты более 300 молодых специалистов.

«Из 14 государственных учреждений наиболее активными являются «Пензаконцерт» — 50 человек, пензенская областная библиотека имени Лермонтова — 16, пензенский областной драматический театр — 14 человек», — сказала глава Минкульта региона.

Татьяна Курдова сообщила, что в тех районах области, где молодые специалисты в последние два года на работу не принимались, достигнута договоренность о трудоустройстве выпускников пензенского колледжа искусств.

Среди действующих мер поддержки молодых специалистов она назвала предоставление комнат в общежитиях, ежемесячную денежную компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, надбавки в течение 3 лет с момента трудоустройства и пособия.

«В качестве [новой] формы поддержки запланировано установление повышающего коэффициента к окладам — это увеличение заработной платы в два раза», — сказала министр.

По словам Татьяны Курдовой, в Пензенской области в сфере культуры открыто 217 вакансий — наиболее востребованы библиотекари, артисты, хореографы, балетмейстеры, режиссеры, оформители, музейные работники, аккомпаниаторы и дирижеры.

Кроме того, на заседании правительства региона были рассмотрены вопросы управления государственным и муниципальным имуществом, а также о реализации указа президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».