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В Пензенской области некоторые учреждения культуры ждет реконструкция

16:37 | 27.11.2017 | Культура

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Реконструкцию или ремонт некоторых учреждений культуры планируется провести в Пензенской области в ближайшей перспективе. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

В Пензенской области некоторые учреждения культуры ждет реконструкция

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Просим мы в этом году [предусмотреть денежные средства] на проектно-сметную документацию, но, наверное, лучше бы заложить и на реконструкцию бывшего кинотеатра «Москва». […] Мы планировали деньги на проектно-сметную документацию по реконструкции и капитальному ремонту музея народного творчества и краеведческого музея», — пояснила она в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября.

Татьяна Курдова добавила, что необходимо выделить из бюджете региона 112 млн. рублей на реконструкцию муниципальных сельских домов культуры.

«Также мы будем софинансировать федеральную программу по текущему ремонту сельских домов культуры в этом году. 16,5 млн. рублей на модернизацию и на текущий ремонт заложено из федерального бюджета», — пояснила министр.

Он добавила, что на ремонт пензенской картинной галереи из президентского фонда будет выделено 19 млн. рублей.
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