Стали известны почетные гости кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе Культура

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Директор пензенского филиала Союза кинематографистов России Светлана Старостина назвала имена почетных гостей X открытого кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, который пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря.

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«Приедет киновед, кинокритик, кинопродюссер […] Вячеслав Шмыров, который проведет вечер, посвященный Борису Тенину, нашему замляку, в драмтеатре. Приезжает кинорежиссер и сценарист Татьяна Мирошник. Она представит свою документальную картину в воскресенье «Покоритель стихий» о Федоре Конюхове и проведет вечер, посвященный Егору Клинаеву в лермонтовской библиотеке», — сообщила она в ходе брифинга в киноконцертном зале «Пенза».

Светлана Старостина отметила, что исполнитель главной роли в фильме «Турецкое седло» Валерий Маслов будет присутствовать на закрытии фестиваля.

«Приезжает заслуженный артист России, уникальный актер по количеству наград Роман Мадянов, который представит две картины в рамках фестиваля — фильм «Жили-были» на открытии и фильм «Монах и бес», который будет во второй день», — добавила организатор фестиваля.

X открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря.

В программу основного показа вошли новые российские фильмы: «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Монах и бес» Николая Досталя, «После тебя» Анны Матисон и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

Главные роли в этих фильмах исполнили Сергей Безруков, Александр Яценко, Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Валерий Маслов и Тимофей Трибунцев.

Для поклонников неигрового кино будут показаны фильмы «Форсаж. Возвращение» режиссера Натальи Гугуевой, «Последний парад «Беззаветного» Татьяны Скабард, «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» Евгении Тирдатовой и «Покоритель стихий» Татьяны Мирошник.

Кинопоказы пройдут в киноконцертном зале «Пенза», кинотеатре «Высшая лига» и литературном музее. Вход на них будет свободным.