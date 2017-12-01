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В Пензе состоялась премьера спектакля «В зале есть врач?»

09:25 | 01.12.2017 | Культура

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Премьера камерного спектакля «В зале есть врач?» состоялась в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в минувший четверг, 30 ноября.

В Пензе состоялась премьера спектакля «В зале есть врач?»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он стал первой постановкой на российской сцене пьесы молодого московского драматурга Елизаветы Трусевич, которая присутствовала на премьере.

Спектакль был подготовлен на средства гранта, полученного пензенским драмтеатром по итогам ежегодного конкурса министерства культуры России по поддержке современной драматургии.

На сцене выступили актеры Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова.

В постановочную группу спектакля вошли режиссер Ансар Халилуллин, художник-постановщик Олег Авдонин, художник по костюмам Марина Смельчакова, педагог по вокалу Ольга Роба, композитор Валерий Куликов и художник по свету Дмитрий Чуканов.

Постановка стала третьей премьерой 225-го театрального сезона, сообщается на сайте учреждения культуры.
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