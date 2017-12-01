Антон Макарский поделится воспоминаниями о Пензе в программе «Малая земля» на НТВ Культура

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Актер театра и кино, певец Антон Макарский поделится воспоминаниями о Пензе, где он родился и вырос, в программе «Малая земля», которая выйдет в эфир на телеканале НТВ в предстоящее воскресенье, 3 декабря, в 13.05.

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«Сегодня семья популярного актера Антона Макарского живет на его исторической родине — в солнечном Израиле. Несмотря на это, артист признается, что долгое время не может находиться вдали от России. Именно поэтому он навестит свою малую землю — колоритный город Пензу. Антон покажет памятник семье в одном из скверов города и даже не сможет сдержать слез во время прогулки по двору своего детства», — говорится в анонсе телепередачи.

В нем добавляется, что артист наотрез откажется возвращаться в стены родной школы.

«По его словам, каждый человек, выросший в провинциальном городе конца 1980-х – начала 1990-х, его поймет. Антон поведает о непростых годах юности тех лет и назовет причину, по которой мог эпатировать сверстников, а также поделится тяжелыми воспоминаниями о родном отце и свидании в модном кинотеатре «Москва». А еще вспомнит, как бабушка передавала любимому внуку понятные только ему приветы со сцены пензенского драматического театра и как дебютировал на его сцене за приличный гонорар, впоследствии потраченный на мороженое для всего двора. В театре актер позвонит в Израиль своему легендарному дедушке — народному артисту Михаилу Яковлевичу Каплану, с которым последними новостями обменяются коллеги», — отмечается в анонсе программы.

Также героиней предстоящего выпуска станет артистка Альбина Джанабаева.