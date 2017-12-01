Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» объединил умельцев из разных регионов Культура

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Двухдневный всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Пенза — сердце мастерства» начал свою работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Организаторами мероприятия, которое объединило более 100 народных умельцев из разных городов страны, выступили правительство Пензенской области, региональное министерство культуры и туризма, краеведческий музей и ремесленная палата.

На выставке-ярмарке в фойе участники представили музыкальные инструменты ручной работы, одежду, украшения, куклы, выполненные в различных техниках сувениры и арт-объекты.

В числе почетных гостей экспозицию осмотрели заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и замглавы Минкульта региона Владимир Карпов.

Народные умельцы с радостью знакомили пришедших со своими работами.

Так, преподаватель центра детского творчества Сергей Ткачев, который уже 20 лет занимается с подростками, пояснил, что среди товаров на стенде есть те, которые ранее были отмечены на различных выставках. В качестве примера он привел один из символов Пензы — часы «Кукушка» из дерева высотой более одного метра, которые стали призером вологодской ярмарки.

Он отметил, что подобные выставки позволяют мастерам заявить о себе, а также заручиться необходимой поддержкой у представителей власти и бизнеса.

В рамках фестиваля также организован конкурс умельцев.

Мастерам предложено за шесть часов выполнить работу на тему «В гармонии с природой», которая стала известна непосредственно перед началом состязания. Победители будут определены в номинациях «Роспись», «Гончарные изделия» и «Россыпь ремесел».

Все работы останутся в фонде фестиваля и будут включены в передвижную выставку.

Торжественное открытие мероприятия состоится в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером 1 декабря. На нем для жителей и гостей города выступит московский государственный академический театр танца «Гжель».

Мероприятие продолжит свою работу в субботу, 2 декабря. Помимо ярмарки, будет действовать площадка с мастер-классами и шоу. Гости смогут попробовать свои силы, включившись в творческий процесс по изготовлению сувениров из глины, дерева, войлока, текстиля, лозы и бересты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил провести фестиваль «Пенза — сердце мастерства». По мнению главы региона, подобные мероприятия призваны способствовать развитию традиционных ремесел Пензенской области.