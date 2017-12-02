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Роман Мадянов удостоен главного приза пензенского кинофестиваля «Мужская роль»

11:27 | 02.12.2017 | Культура

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Заслуженный артист России, актер театра и кино Роман Мадянов удостоен главного приза X открытого кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, который организован в Пензе при поддержке правительства области и Минкульта региона.

Роман Мадянов удостоен главного приза пензенского кинофестиваля «Мужская роль»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Награду ему вручил заместитель председателя облправительства Олег Ягов.

«Роман Сергеевич, я хочу сказать, что в Пензенской области очень талантливые люди жили, живут и будут жить. Конечно, такой приз, как у нас, Вы нигде не увидите. Он с намеком. С одной стороны — корона, а с другой стороны — колпак шута», — отметил он в ходе церемонии открытия фестиваля, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза» вечером в минувшую пятницу, 1 декабря.

По словам Романа Мадянова, получить специальный приз кинофестиваля для него большая честь.

«Эта награда мне очень дорога. […] Я всегда радуюсь, когда подобные мероприятия проходят у нас не только в столице, но и в нашей замечательной так называемой «глубинке». Какая глубинка? Это сердце нашей страны!» — сказал актер.

Он добавил, что российский кинематограф постепенно вновь завоевывает доверие зрителей.

Роман Мадянов также выразил надежду на то, что картина «Жили-были», открывающая программу фестиваля «Мужская роль», понравится пензенцам.

В свою очередь киновед, кинокритик Вячеслав Шмыров, который также стал почетным гостем церемонии открытия мероприятия, поблагодарил жителей Пензенской области за сохранение памяти о своих выдающихся земляках, в том числе братьях Мозжухиных.

«Цените свою культуру, передавайте ее другим поколениям. […] Вот будет какое-нибудь состязание регионов — вы сразу всех побьете: у вас Лермонтов, Белинский, Мейерхольд, Мозжухин», — отметил он.

По словам президента кинофестиваля, киноведа и кинорежиссера Светланы Старостиной, «Мужская роль» появилась в тот период, которое называли временем «без героев», однако организаторам удалось доказать обратное.

«Все эти годы фестиваль поддерживали главные люди в любом кинематографе мира — зрители. Если бы не вы, наверное, фестиваля бы не было», — добавила она.

В 2017 году программа кинофестиваля «Мужская роль» рассчитана на три дня — 1, 2 и 3 декабря. Увеличено количество площадок, на которых пройдут показы: помимо киноконцертного зала «Пенза», кинотеатра «Высшая лига» и литературного музея, будут задействованы драматический театр имени А.В. Луначарского, кинокомплекс «Современник» и библиотека имени М.Ю. Лермонтова.
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