Актеры из Пензы покажут в Венгрии «Сублимацию любви» Культура Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского представят сатирическую комедию «Сублимация любви» на сцене Российского культурного центра в Будапеште в предстоящую пятницу, 8 декабря. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Ожидается, что ее увидят как русскоязычные зрители, так и коренные жители, изучающие русский язык. Эти гастроли в венгерскую столицу — четвертые по счету начиная с 2012 года. Ранее на суд местной публики были представлены спектакли «История одного преступления» и «День рождения кота Леопольда», «Герой нашего времени» и новогодняя сказка «Волшебное зеркало». Прежде «Сублимацию любви» уже показывали за границей. Этот спектакль был представлен на международном фестивале «Театральный дивертисмент» в Израиле, где был отмечен дипломом «За актуальный и тонкий юмор», сообщается на сайте пензенского драмтеатра. Нашли ошибку в тексте?

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