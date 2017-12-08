Фонд Потанина подарил книги об искусстве пензенской библиотеке Культура

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Благотворительный фонд Владимира Потанина передал в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова три книги по программе «Первая публикация» и «Культурный прорыв».

Фото: Liblermont.ru

Издание «Россия. XX век» создано по замыслу руководителя школы дизайна Высшей школы экономики Арсения Мещерякова. Книга не является традиционным альбомом об искусстве, поскольку включает образцы массовой культуры и дает возможность составить свое представление о России в XX веке.

Книги «Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI–XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края» и «Строгановский дворец: послойная расчистка. История реставрации знаменитого здания Санкт-Петербурга» посвящены памятникам искусства, связанным с династией купцов и промышленников Строгановых.

Новые экземпляры фонда библиотеки будет полезны как профессионалам — искусствоведам, архитекторам, художникам, историкам, хранителям и реставраторам исторического наследия России, так и более широкому кругу читателей, сообщается на сайте учреждения культуры.