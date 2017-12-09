EN
23:22:35 Суббота, 9 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

«Битва гармонистов» в Пензе объединила исполнителей из разных районов

19:40 | 09.12.2017 | Культура

Печать

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Исполнители и коллективы из разных населенных пунктов Пензенской области, а также Мордовии и Орла приняли участие в первой «Битве гармонистов», которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в субботу, 9 декабря.

«Битва гармонистов» в Пензе объединила исполнителей из разных районов

Фото: Penza-gorod.ru

Одним из организаторов мероприятия выступил заслуженный артист России Геннадий Калмыков, который стал ведущим необычного концерта.

Приветствуя участников творческого состязания и зрителей, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что данный проект направлен на возрождение исконно русских традиций.

«Такие праздники позволяют укреплять добрососедские отношения, создавать атмосферу мира и согласия в нашем многонациональном городе, а также положительный образ Пензы далеко за пределами региона», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гала-концерт участников «Битвы гармонистов» стал отборочным этапом к состязанию пензенских и орловских музыкантов, которое пройдет в феврале 2018 года.
Актуальное
Читайте также
Виктор Кувайцев поздравил Ларису Алексееву с днем рождения В Кузнецке объявлен благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо»
Станислав Лопачук продолжит карьеру в пензенском «Дизеле» В Кузнецке сбитая вне «зебры» женщина получит от водителя вдвое меньше, чем планировала
Кувайцев поручил найти способ борьбы со стихийной парковкой на газоне у онкодиспансера Мэр Пензы потребовал за выходные восстановить освещение у «Ростка»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver