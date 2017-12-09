«Битва гармонистов» в Пензе объединила исполнителей из разных районов Культура

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Исполнители и коллективы из разных населенных пунктов Пензенской области, а также Мордовии и Орла приняли участие в первой «Битве гармонистов», которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в субботу, 9 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

Одним из организаторов мероприятия выступил заслуженный артист России Геннадий Калмыков, который стал ведущим необычного концерта.

Приветствуя участников творческого состязания и зрителей, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что данный проект направлен на возрождение исконно русских традиций.

«Такие праздники позволяют укреплять добрососедские отношения, создавать атмосферу мира и согласия в нашем многонациональном городе, а также положительный образ Пензы далеко за пределами региона», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гала-концерт участников «Битвы гармонистов» стал отборочным этапом к состязанию пензенских и орловских музыкантов, которое пройдет в феврале 2018 года.