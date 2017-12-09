Виктор Кувайцев поздравил Ларису Алексееву с днем рождения Культура

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил с прошедшим днем рождения художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля «Вензеля» Ларису Алексееву на ее рабочем месте — в центре хореографического искусства — в субботу, 9 декабря.

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Мэр отметил значительный личный вклад Ларисы Алексеевой в сохранение культурного наследия региона и популяризацию народного танца.

«Большого уважения заслуживает ваша активная жизненная позиция, высокий профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, душевность в работе и верность избранному пути. Сегодня возглавляемый Вами хореографический ансамбль «Вензеля» — это визитная карточка Пензы, ее гордость, история не одного поколения жителей нашего города», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в присутствии коллектива глава администрации Пензы вручил Ларисе Алексеевой приветственный адрес и памятный подарок.

Лариса Алексеева родилась в Пензе 6 декабря 1961 года.

С 1983 года является бессменным руководителем хореографического ансамбля «Вензеля» и главным балетмейстером центра хореографического искусства города.

Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат национальной премии за заслуги в развитии народного творчества «Душа России» и всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс».