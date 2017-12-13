В Пензе патриотический фестиваль «Варяг» объединит более 120 участников Культура

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Более 120 человек из Нижнеломовского, Белинского, Земетчинского, Кузнецкого и Мокшанского районов, а также Заречного и Пензы станут участниками V областного молодежного патриотического фестиваля «Варяг-2017» имени А.С. Турищева.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он стартует в концертном зале «Молодежный» в предстоящий четверг, 14 декабря.

Планируется, что в первый день мероприятия будут представлены выступления в номинациях «Вокал народный», «Вокал эстрадный», «Литературно-музыкальная композиция», «Авторская песня» и «Хореография».

Победители будут определены в двух возрастных категориях: среди участников 14–17 и 18–25 лет.