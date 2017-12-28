Марта Серебрякова представит Пензу на конкурсе «Новая звезда» Культура

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская артистка Марта Серебрякова представит Пензу на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», третий сезон которого стартует на федеральном телеканале «Звезда» в предстоящий понедельник, 1 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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По словам исполнительницы, это большая ответственность для нее.

«Я буду представлять не только себя, свои способности и вокальные возможности, но и родную Пензенскую область. Поэтому мне очень важно знать, что мои земляки смотрят трансляцию и поддерживают меня», — сказала Марта Серебрякова.

Как отмечается на телеканале «Звезда», идея проведения конкурса принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Он будет участвовать в награждении победителей.

Прием заявок стартовал еще в августе 2016 года, в феврале и марте 2017-го состоялись очные отборочные кастинги в федеральных округах России.

Непосредственно сам конкурс пройдет в эфире в три этапа. Он будет включать в себя прослушивания, два полуфинала и финал.

Масштабное музыкальное состязание, за которым зрители будут следить в течение новогодних праздников, объединит представителей всех регионов России.

Восемь полноценных отборочных выпусков-концертов выйдут в эфир на телеканале «Звезда». При этом каждый отборочный концерт будет посвящен определенному федеральному округу.

Оценивать выступления артистов будут композитор Максим Дунаевский, актер и певец Дмитрий Харатьян, телеведущий Юрий Николаев, оперный режиссер Василий Бархатов и певица Зара.

В финале каждого концерта-прослушивания жюри определит сильнейших участников, которые попадут в полуфинал.

Телезрители будут выбирать своего фаворита из всех полуфиналистов с помощью SMS-голосования, в то время как эксперты в области музыки назовут своего победителя.