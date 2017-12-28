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Марта Серебрякова представит Пензу на конкурсе «Новая звезда»

19:19 | 28.12.2017 | Культура

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская артистка Марта Серебрякова представит Пензу на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», третий сезон которого стартует на федеральном телеканале «Звезда» в предстоящий понедельник, 1 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марта Серебрякова представит Пензу на конкурсе «Новая звезда»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам исполнительницы, это большая ответственность для нее.

«Я буду представлять не только себя, свои способности и вокальные возможности, но и родную Пензенскую область. Поэтому мне очень важно знать, что мои земляки смотрят трансляцию и поддерживают меня», — сказала Марта Серебрякова.

Как отмечается на телеканале «Звезда», идея проведения конкурса принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Он будет участвовать в награждении победителей.

Прием заявок стартовал еще в августе 2016 года, в феврале и марте 2017-го состоялись очные отборочные кастинги в федеральных округах России.

Непосредственно сам конкурс пройдет в эфире в три этапа. Он будет включать в себя прослушивания, два полуфинала и финал.

Масштабное музыкальное состязание, за которым зрители будут следить в течение новогодних праздников, объединит представителей всех регионов России.

Восемь полноценных отборочных выпусков-концертов выйдут в эфир на телеканале «Звезда». При этом каждый отборочный концерт будет посвящен определенному федеральному округу.

Оценивать выступления артистов будут композитор Максим Дунаевский, актер и певец Дмитрий Харатьян, телеведущий Юрий Николаев, оперный режиссер Василий Бархатов и певица Зара.

В финале каждого концерта-прослушивания жюри определит сильнейших участников, которые попадут в полуфинал.

Телезрители будут выбирать своего фаворита из всех полуфиналистов с помощью SMS-голосования, в то время как эксперты в области музыки назовут своего победителя.
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