В Пензе впервые пройдет симпозиум керамистов Культура

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Мастера Поволжья продемонстрируют свое мастерство в ходе первого пензенского симпозиума керамистов, который пройдет с 26 по 30 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия выступила инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца», поддержку оказали пензенский региональный специализированный фонд «Капитал местного сообщества» и управление культуры города.

В программе мероприятия — соревнования по ручной лепке глины и работе на гончарном круге.

Кроме того, на протяжении всего симпозиума будет действовать выставка-ярмарка, на которой пензенцы смогут по достоинству оценить керамические изделия и приобрести подарки ручной работы.

Также гостей ждут мастер-классы и экскурсионная программа.

Как сообщается в группе объединения «Капля солнца» в соцсети «ВКонтакте», вход на мероприятие будет свободным, а все вырученные во время ярмарки и мастер-классов средства будут направлены на развитие инклюзивной гончарной мастерской.