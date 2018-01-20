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Запущен сайт пензенской картинной галереи

12:08 | 20.01.2018 | Культура

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Собственный сайт появился у пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Запущен сайт пензенской картинной галереи

Фото: Penza.gallery

Он пришел на смену странице учреждения культуры на портале музеев Пензенской области, которая продолжает функционировать. На новом сайте предусмотрены различные разделы. В частности, в категории «О музее» рассказано об истории галереи, ее филиалах, Константине Савицком и вышедших изданиях.

Для посетителей размещена информация об экскурсиях, программах, услугах и правилах. Описаны выставки в главном корпусе и филиалах, а также фонды музея. Предусмотрена возможность заказать экскурсию онлайн.

Несколько публикаций добавлены в категории «Новости».

В отдельный раздел вынесена страница директора галереи Кирилла Застрожного, где размещена его биография, предусмотрена фотогалерея и есть рубрика «От первого лица», содержащая на данный момент два сообщения.

В одном из них поясняется, что возможностей портала музеев Пензенской области было недостаточно для постоянной и оперативной связи с посетителями.

«На страницах нашего сайта вы сможете получить максимально подробную и, надеюсь, яркую информацию о жизни галереи. Она будет постоянно обновляться, вы сами сможете добавить в нее свои предложения, а если нужно, и конструктивные критические высказывания, этого я тоже от вас жду», — говорится в сообщении Кирилла Застрожного.

Как сообщается в «Твиттере» картинной галереи, сайт начнет функционировать в полном объеме с понедельника, 22 января.
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