Посвященная пензенским «Тарханам» фотовыставка пройдет в Риме Культура

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Фотовыставка «Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». XXI век», посвященная расположенной в Белинском районе Пензенской области усадьбе, начнет работу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Риме в пятницу, 2 февраля.

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«Сегодняшние «Тарханы» не только хранилище памяти о великом поэте, но и прекрасная иллюстрация усадебной культуры лермонтовского времени. В музее практически в полном объеме воссоздали среду, в которой Михаил Юрьевич [Лермонтов] вырос и получил важнейшие жизненные впечатления, питавшие затем его творчество», — говорится в анонсе мероприятия на сайте РЦНК.

В нем добавляется, что за последние годы была проведена большая работа по созданию атмосферы, окружавшей поэта.

Фоторепортаж

Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»

«Вновь стало тепло и уютно в бывшем барском доме, где представлена обстановка эпохи начала XIX века и звучит музыка, которую слушал и любил поэт. Здесь хранятся вещи, принадлежавшие Лермонтову, его родным и знакомым. В отреставрированных церквях проходят богослужения, а над селом звучат молчавшие более 60 лет колокола. Очищены и зарыблены пруды, восстановлены пасека, теплица и бахча, плодоносят фруктовые сады», — уточняется в тексте.

В анонсе отмечается, что выставка поможет зрителям понять истоки мировоззрения Михаила Лермонтова, его поэзии и глубокой любви к Родине.

Экспозиция будет открыта до 14 февраля.